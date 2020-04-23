Число получателей государственной пенсии впервые за 33 года достигло 5 млн человек

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Согласно данным отчёта Государственной пенсионной корпорации РК, опубликованного 23 апреля, в этом месяце число получателей государственной пенсии впервые за последние 33 года достигло 5 млн человек. Отметка в 1 млн получателей была достигнута в 2003 году. По данным Национального статистического управления, женщины в возрасте 62 лет в среднем проживут до 87 лет. В этом случае, до указанного возраста на одного человека придётся 380 млн вон или 308 тыс. долларов пенсионных выплат. Между тем, общая сумма выплат за прошедший год составила 21,7 трлн вон или 17,6 млрд долларов при общем количестве получателей 4 млн 960 тыс. человек. Из них 270 тыс. человек получали пенсию в размере от 1 млн вон или 800 долларов в месяц. Пенсию от 2 млн получали 98 человек, при этом самая высокая пенсия на одного человека составляет 2 млн 120 тыс. вон в месяц. По прогнозу Государственной пенсионной корпорации, к 2025 году, когда поколение людей, родившихся в период демографического взрыва, достигнет пенсионного возраста, число получателей пенсии возрастёт до 7 млн.