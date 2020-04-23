Проект строительства железной дороги в провинции Канвондо внесён в список программ межкорейского сотрудничества

Photo : YONHAP News

Проект строительства железной дороги между станциями Каннын и Чэчжин в провинции Канвондо внесён в список программ межкорейского сотрудничества. Это позволяет опустить процедуру технико-экономического обоснования, что ускоряет процесс реализации данной инициативы. Такое решение было принято 23 апреля советом по поддержке межкорейского обмена, прошедшего под председательством министра по делам воссоединения Ким Ён Чхоля. Глава ведомства заявил, что проект был подготовлен в ходе серии межкорейских переговоров на уровне министров и рабочих групп, которые проводились с 2000 года, поэтому желательно реализовать его как можно быстрее. 27 апреля по случаю межкорейского саммита, проходившего 27 апреля два года назад, на станции Чэчжин будет проведена церемония начала строительства данной железной дороги. Эта линия является одним из ключевых компонентов железнодорожной сети, которая соединит РК, КНДР Россию и Европу. В Пханмунчжомской декларации от 27 апреля 2018 года, принятой по итогам межкорейского саммита, стороны обозначили договорённость о соединении Юга и Севера железными дорогами, а также о модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры. В декабре 2018 года в Кэсоне состоялась церемония начала проекта. Но дальнейших подвижек не последовало из-за ухудшения отношений двух Корей.