Правительство РК готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19

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Правительство РК намерено дополнительно обеспечить медицинские ресурсы, учитывая возможность начала второй волны пандемии COVID-19 осенью и зимой этого года. Об этом 23 апреля заявил начальник отдела противоэпидемических мер в центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями Юн Тхэ Хо. Ведётся подготовка оборудования, которое необходимо для лечения тяжёлых больных, в том числе системы искусственного кровообращения ЭКМО, палаты с отрицательным давлением и другие. Сообщается, что в настоящий момент в стране имеется 355 ЭКМО-аппаратов. Юн Тхэ Хо отмечает, что есть вероятность возникновения массовых заражений, более масштабных, чем в Тэгу. Поэтому власти готовятся к самым разным вариантам развития ситуации. Он также подчеркнул необходимость готовиться к возможному затягиванию эпидемии, что связано с отсутствием вакцины от вируса и низким уровнем распространённости антител к COVID-19 среди населения.