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Из Польши на родину прибывают 85 южнокорейцев

Write: 2020-04-23 14:12:35Update: 2020-04-23 14:13:05

Из Польши на родину прибывают 85 южнокорейцев

Photo : YONHAP News

По сообщению представителя южнокорейского МИД, 23 апреля во второй половине дня в международный аэропорт Инчхон из Варшавы прибывает самолёт польских авиалиний Polish Airlines с 85 южнокорейцами на борту. Самолёт также перевозит граждан Японии, которой корейское правительство передало информацию о рейсе. Обратно самолёт вылетит на следующий день, 24 апреля. На нём в Польшу полетят около 170 сотрудников LG Chem, SK Hi-Tech и Hyundai Engineering. Польское правительство официально запретило въезд в страну всем иностранцам, однако сделало исключение для ключевого персонала, необходимого для поддержания деятельности компаний. Ранее 16 апреля в аэропорт Инчхон прибыл самолёт из Польши, на котором в страну прибыли граждане РК. На нём в Варшаву вылетели 250 сотрудников LG Chem, LS Cable & System, ST Automotive и Hyundai Engineering, а также перевезены тест-системы для диагностики коронавируса, часть из которых была куплена польским правительством, а часть подарена польской стороне компанией LG Chem. 
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