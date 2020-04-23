Дональд Трамп: Сообщения о болезни Ким Чон Ына недостоверны

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Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными утверждения ряда СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чон Ына. Выступая в четверг на брифинге в Белом доме, он выразил надежду на то, что северокорейский лидер не испытывает проблем со здоровьем. Трамп сказал при этом, что у него есть информация о недостоверности сведений о тяжёлой болезни северокорейского лидера. СМИ, распространившие подобные новости, могли использовать устаревшую информацию, отметил он. Глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос корреспондента CNN о том, контактировал ли он с северокорейской стороной по этой теме. Он сказал лишь, что у него «хорошие отношения с Ким Чон Ыном». 20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чон Ына после якобы перенесённой им операции. Никакого подтверждения этой информации приведено не было. Официальный Сеул заявил об отсутствии данных о заболевании лидера КНДР.