Мун Чжэ Ин: Судоходство получит государственную поддержку

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Южнокорейская судоходная отрасль столкнулась с большими трудностями после краха компании Hanjin Shipping в 2017 году, но они были успешно преодолены. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на церемонии спуска на воду контейнеровоза Algeciras водоизмещением 24 тыс. тонн, который построен по заказу судоходной компании HMM. Церемония состоялась на верфи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на острове Кочжэдо. Глава государства напомнил, что в стране началась реализация пятилетнего плана развития судоходной отрасли. В его рамках построен первый из десяти контейнеровозов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на этот год. Мун Чжэ подчеркнул важность судоходства для отечественной экономики, тем более, что РК намерена вновь войти в пятёрку ведущих мировых грузоперевозчиков. Судоходство входит в число семи ключевых отраслей, которые получают поддержку в рамках правительственной программы чрезвычайной помощи в размере 40 трлн вон (32 млрд долларов) для смягчения последствий пандемии вируса COVID-19.