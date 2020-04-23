Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК продолжает сокращаться

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За сутки 23 апреля в РК зарегистрированы 6 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с 20 января, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, по состоянию на полночь 24 апреля составило 10.708 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, два новых случая инфекции подтверждены в городе Тэгу, по одному - в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнгидо, двое заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК осталось без изменений, составляя 240 человек. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 20 апреля выписаны 90 человек, а общее число выздоровевших - 8.501 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 1.967 человек.