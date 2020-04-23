Профицит в торговле РК с партнёрами по FTA в первом квартале - 16,4 млрд долларов

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Профицит в торговле РК со странами-партнёрами по соглашениям о свободной торговле (FTA) составил в первом квартале 16 млрд 400 млн долларов, в то время как в целом отмечен торговый дефицит. Как сообщили в пятницу в Таможенном управлении, экспорт в страны-партнёры по FTA составил 96 млрд 300 млн долларов, а импорт 79 млрд 900 млн долларов, При этом товарооборот сократился на 0,1% в годовом исчислении. Наибольший торговый профицит в размере 10,5 млрд долларов зарегистрирован с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). РК в настоящее время имеет соглашения о свободной торговле с 13 странами и региональными блоками, включая Европейский союз и АСЕАН. В рамках FTA осуществляется более 96% южнокорейского экспорта в Канаду, 86,9% экспорта в Евросоюз, 85,1% экспорта в США, а также около 99% импорта из Чили, 94,5% импорта из Новой Зеландии и 84,4% импорта из Вьетнама. РК наращивает усилия по диверсификации своих торговых рынков, чтобы ослабить зависимость от США и Китая, на которые приходится почти 40% экспорта.