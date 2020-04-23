Северокорейские СМИ не сообщают о местонахождении лидера страны

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Северокорейские СМИ ничего не сообщают о местонахождении лидера страны Ким Чон Ына. Между тем, регулярно появляются сообщения о том, что он рассылает поздравительные письма и раздаёт подарки. Так, в среду появилось сообщение, что Ким Чон Ын направил послание президенту Сирии Башару Асаду, выразив благодарность за поздравление с годовщиной со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом фотографии, которые подтверждали бы публичную деятельность северокорейского лидера, не публикуются. Не сообщается также о его поездках по стране. Последняя фотография Ким Чон Ына была опубликована после того, как 11 апреля он провёл заседание Политбюро ЦК ТПК. Слухи об ухудшении состояния его здоровья появились после того, как Ким Чон Ын не присутствовал 15 апреля на церемонии, посвящённой 108-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. С момента вступления в должность в конце 2011 года он всегда участвовал в таких церемониях.