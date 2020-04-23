Чон Сэ Гюн: Южнокорейцы смогут купить по три защитные маски в неделю

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Гражданам страны предоставлена возможность купить еженедельно по три защитные маски по государственной цене. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на межведомственном совещании по вопросам борьбы с пандемией вируса COVID-19. Он отметил, что с увеличением экономической активности гражданам страны понадобится больше масок. Чон Сэ Гюн напомнил, что в конце февраля - начале марта, когда вспышка вируса достигла пика, возник серьёзный дефицит масок. Правительство ввело систему их распределения, в соответствии с которой южнокорейцы и зарегистрированные в стране иностранцы могут купить две маски KF94 в определённый день недели, в зависимости от года рождения. В результате снабжение масками стабилизировалось. В связи с неуклонным снижением заболеваемости, у РК появилась возможность помочь другим странам. Поскольку в этом году исполняется 70 лет начала Корейской войны, правительство решило отправить в общей сложности 1 млн масок иностранным ветеранам, которые помогали защитить РК,- сообщил премьер-министр.