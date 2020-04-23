В этом году аэропорт Инчхон может столкнуться с дефицитом бюджета

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В этом году компания, управляющая международным аэропортом Инчхон, впервые с 2004 года может столкнуться с дефицитом бюджета. Ожидается, что объём дефицита может достичь по итогам года 16 млрд 300 млн вон или 13 млн долларов. В прошлом году продажи услуг аэропорта составили примерно 2 млрд 100 млн долларов. Операционная прибыль достигла 920 млн долларов. С момента начала работы в 2001 году аэропорт Инчхон фиксировал постоянный рост спроса на услуги авиаперевозок. С 2004 года в течение 16 лет подряд отмечался профицит бюджета. Однако в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 среднесуточный пассажиропоток сократился с 200 тыс. до минимальной отметки в 2 тыс. человек. Общий показатель по итогам года, по прогнозам, составит 14 млн 300 тыс. человек, что на 79,8% меньше, чем в прошлом году. Продажи, как ожидается, сократятся на 36%.