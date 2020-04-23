В ознаменование 20-летия первого межкорейского саммита запланировано совместное мероприятие

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Сеул планирует проведение совместного с Пхеньяном мероприятия в ознаменование 20-летия первого межкорейского саммита. Как сообщили в пятницу в министерстве по делам воссоединения РК, оно будет проведено в рамках среднесрочного плана развития межкорейских отношений, который, в свою очередь, является частью долгосрочного плана на период с 2018 по 2022 год. Он предусматривает сотрудничество с неправительственными организациями в проведении совместных юбилейных мероприятий и расширение межкорейских обменов. Подготовка к совместному мероприятию будет проходить с учётом ситуации с распространением вируса COVID-19 и состояния межкорейских отношений,- отметил представитель министерства, не сообщив деталей. 15 июня 2000 года, по итогам первого межкорейского саммита тогдашние президент РК Ким Дэ Чжун и лидер КНДР Ким Чен Ир приняли декларацию о примирении и сотрудничестве.