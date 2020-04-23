Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина впервые за полтора года превысил 60%

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина впервые за полтора года превысил 60%. Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, 62% участников опроса, проведённого с 21 оп 23 апреля, положительно относятся к политике нынешнего главы государства. Это на 3% больше, чем неделю назад. В опросе, проведённом по телефону, принял участие 1.001 человек старше 18 лет. Негативно относятся к политике президента 30% опрошенных, что на 3% меньше, чем на прошлой неделе. Не определились с выбором 8% респондентов. 55% тех, кто дал положительную оценку, отметили успешную деятельность правительства по борьбе с пандемией вируса COVID-19. 26% отрицательно оценивающих работу Мун Чжэ Ина недовольны экономической ситуацией в стране. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.