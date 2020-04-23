Министры труда G20 договорились защищать уязвимые группы населения своих стран в условиях кризиса занятости

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Министры труда стран-членов Большой двадцатки (G20) договорились защищать представителей уязвимых слоёв населения своих стран в условиях кризиса занятости, вызванного пандемией вируса COVID-19. В совместном заявлении, принятом по итогам совещания, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции, министры заявили, что трудящиеся сталкиваются с угрозой потери рабочих мест, сокращения рабочего времени и доходов из-за снижения экономической активности. Подчеркнув необходимость предотвращения расширения неравенства на рынке труда, министры пообещали гарантировать гибкость и надёжность систем социального обеспечения для оказания надлежащей поддержки всем работникам, независимо от типа занятости, возраста или пола. Они согласились также искать способы поддержки работодателей, которые сохраняют рабочие места во время кризиса, включая субсидии, займы и налоговые вычеты.