Торги на Корейской бирже завершились снижением основных индексов

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Торги на Корейской бирже завершились в пятницу снижением основных индексов, а национальная валюта подешевела по отношению к доллару. Основной биржевой индекс KOSPI понизился на 25,72 пункта, или на 1,34% составив 1.889,01 пункта. Продано 922 млн акций на сумму 9,5 трлн вон (7 млрд 700 млн долларов). Аналитики отмечают, что снижению индекса способствовали сообщения о неудачных клинических испытаниях препарата против вируса COVID-19. Акции Samsung Electronics подешевели на 1%, Hyundai Motor - на 2,5%, Корейской электроэнергетической корпорации – на 2,8%. Курс национальной валюты составил на момент закрытия биржи 1235 вон за доллар. По мнению аналитиков, на следующей неделе биржевые индексы могут вырасти, но рост будет ограниченным, так как инвесторы будут продолжать оценивать влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику и прибыльность корпораций, чтобы понять, как перераспределить активы.