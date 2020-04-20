В связи с ослаблением режима социального дистанцирования южнокорейские церкви возобновили службы

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После того, как на прошлой неделе правительство РК приняло решение ослабить режим социального дистанцирования, ряд церквей провели 26 апреля воскресные службы. Между тем, они проходили в сокращённом виде при ограниченном числе верующих, которые не снимали защитных масок и находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Около 1.200 человек побывали на службе в Евангелистской церкви в сеульском районе Ёыйдо. Это 10% от полной вместимости церкви, и все они заранее сообщили о своём желании посетить службу. В течение дня было проведено семь служб с двухчасовыми интервалами. Эта самая большая церковь в РК, которая насчитывает около 560 тыс. прихожан. Мёндонский католический собор в центре Сеула также провёл службу. Верующие вошли внутрь лишь после того, как они сообщили свои личные данные, и у них была измерена температура. Аналогичные меры безопасности предприняли и буддийские церкви. Часть церквей продолжили службы в режиме онлайн. 19 апреля правительство РК ослабило режим социального дистанцирования, разрешив проводить религиозные мероприятия в ограниченных масштабах.