Национальное собрание РК начинает обсуждение дополнительного бюджета на чрезвычайные выплаты

Photo : YONHAP News

Национальное собрание РК начинает в понедельник обсуждение дополнительного бюджета, направленного на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Соответствующий правительственный законопроект обсуждается в парламентских комитетах. Первоначально правительство планировало оказать помощь 70% домохозяйств с доходами ниже средних по стране, но впоследствии было принято решение предоставить пособия всем домохозяйствам. Для этого размер дополнительного бюджета необходимо увеличить с 9 трлн 700 млрд вон (7 млрд 800 млн долларов) до 14 трлн 300 млрд вон (11 млрд 600 млн долларов). В воскресенье правящие и оппозиционные силы договорились о выделении средств для дополнительного бюджета. Часть средств будут выделены из государственного бюджета этого года после оптимизации расходов, а часть - в результате выпуска государственных облигаций.