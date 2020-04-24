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Экономика

Национальное собрание РК начинает обсуждение дополнительного бюджета на чрезвычайные выплаты

Write: 2020-04-27 11:09:24Update: 2020-04-27 11:10:39

Национальное собрание РК начинает обсуждение дополнительного бюджета на чрезвычайные выплаты

Photo : YONHAP News

Национальное собрание РК начинает в понедельник обсуждение дополнительного бюджета, направленного на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Соответствующий правительственный законопроект обсуждается в парламентских комитетах.  Первоначально правительство планировало оказать помощь 70% домохозяйств с доходами ниже средних по стране, но впоследствии было принято решение предоставить пособия  всем домохозяйствам. Для этого размер дополнительного бюджета необходимо увеличить с 9 трлн 700 млрд вон (7 млрд 800 млн долларов) до 14 трлн 300 млрд вон (11 млрд 600 млн долларов). В воскресенье правящие и оппозиционные силы договорились о выделении средств для дополнительного бюджета. Часть средств будут выделены из государственного бюджета этого года после оптимизации расходов, а часть - в результате выпуска государственных облигаций.
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