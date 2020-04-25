Модель южнокорейского карантина будет использоваться для стимулирования внешнеэкономической деятельности

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В следующем месяце правительство РК намерено представить план действий по развитию зарубежной промышленной структуры, которая позволит южнокорейским предприятиям систематически принимать участие в масштабных проектах. Об этом сообщил вице-премьер по экономическим вопросам Хон Нам Ги, выступая в понедельник на министерском совещании по вопросам внешнеэкономической деятельности. По его словам, правительство окажет всемерную поддержку отечественным предприятиям, которые испытывают трудности с экспортом и выходом из-за пандемии COVID-19. Хон Нам Ги отметил, что модель южнокорейского карантинного режима будет использоваться как метод укрепления экономического сотрудничества. Для развивающихся стран, оказавшихся в трудном положении из-за слабой системы здравоохранения, будут отсрочены платежи по долгам. Так, до конца этого года правительство РК выделит более 400 млн долларов на поддержку здравоохранения в развивающихся странах, а также отсрочит выплату долгов на сумму 110 млн долларов 26 странам с низким уровнем доходов. Вице-премьер также отметил, что в мае состоится обсуждение детальных планов сотрудничества с Узбекистаном и Россией. 6 мая состоится видеоконференция с вице-премьером Узбекистана, на которой стороны обсудят около 50 инвестиционных проектов. В этом году планируется запуск совместного с Россией инвестиционного фонда на сумму 400 млн долларов.