С 27 апреля южнокорейцы могут покупать по 3 маски в неделю по государственной цене

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С 27 апреля граждане РК могут покупать по 3 защитные маски в неделю по государственной цене. Как сообщили в Корейском управлении по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, увеличить продажу масок с двух до трёх в неделю на человека стало возможно благодаря росту поставок масок и улучшению эпидемиологической ситуации в стране. Девятый день подряд количество новых случаев инфекции колеблется в пределах 10 человек в день. Кроме того, спрос на маски снижается. В первую неделю апреля маски купили 19 млн 880 тыс человек, во вторую неделю – 18 млн 470 тыс человек, в третью неделю – 15 млн 980 тыс человек. Новый режим продажи масок будет действовать в экспериментальном режиме одну неделю. Он продолжится, если не возникнет проблем с наличием масок. Кроме того, упростится система покупки масок третьими лицами. Раньше в пункт продажи масок необходимо было приходить дважды, если у покупателя и реального получателя отличались последние цифры года рождения. С 27 апреля достаточно будет лишь одного похода.