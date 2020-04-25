Правительство РК окажет помощь авиаперевозчикам и магазинам беспошлинной торговли

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Предприятия, связанные с авиаперевозками, беспошлинной торговлей, организацией выставок, международных конференций, автобусными перевозками авиапассажиров получат финансовую поддержку правительства в связи с пандемией COVID-19. Как сообщили 27 апреля в министерстве труда и занятости РК, такое решение принято по аналогии с ранее объявленными мерами поддержки предприятий туристической отрасли для сохранения занятости сотрудников. Зависимость от ситуации в мире не будет способствовать скорому восстановлению предприятий вышеуказанных отраслей, считают в министерстве. В связи с этим с 27 апреля по 15 сентября сотрудники этих предприятий будут получать государственное пособие для сохранения занятости. Предполагается, что под вышеназванные категории деятельности попадут около 3.800 предприятий и 7 тыс. сотрудников. Транспортные компании могут претендовать на такую поддержку, если более 50% их доходов приходятся на маршруты, связанные с аэропортом.