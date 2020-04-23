В РК отметили вторую годовщину подписания Пханмунчжомской декларации

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27 апреля на станции Чэчжин, которая находится в уезде Косон-гун провинции Канвондо состоялась церемония по случаю второй годовщины межкорейского саммита. 27 апреля 2018 года президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын встретились в пограничном пункте Пханмунчжом. Они договорились о соединении железных дорог Юга и Севера. Выступая на церемонии, министр по делам воссоединения Ким Ён Чхоль заявил, что соединение восточного участка межкорейской железной дороги может стать первым шагом на пути к мирному экономическому процветанию двух Корей. Правительство РК намерено приступить к восстановлению участка длиной 110 км от Каннына до станции Чэчжин в ближайшие два года. Если железные дороги Юга и Севера удастся соединить, то из Пусана по побережью Восточного моря можно будет проехать через Северную Корею в Россию и Европу. 23 апреля министерство по делам воссоединения РК признало данную инициативу проектом межкорейского сотрудничества. Это позволит не проводить технико-экономическое обоснование проекта, тем самым сократив его реализацию.