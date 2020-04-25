38 North: Личный поезд Ким Чон Ына не покидал станцию Вонсан с 21 апреля

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Личный поезд северокорейского лидера Ким Чон Ына находится на станции Вонсан на восточном побережье страны с 21 апреля. Об этом сообщает американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на ситуации в КНДР. О точном местонахождении самого Ким Чон Ына и состоянии его здоровья ничего не известно. Подозрения о проблемах со здоровьем северокорейского лидера подкрепляются длительным отсутствием Ким Чон Ына на публике. В СМИ даже появилась фальшивая новость о смерти председателя Госсовета КНДР, якобы объявленной северокорейским телевидением. Между тем, администрация президента РК не подтверждает каких бы то ни было изменений в ситуации на Севере, а американская администрация заявляет, что слухи о проблемах со здоровьем Ким Чон Ына не имеют никаких доказательств. Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чон Ын направил послание с благодарностью строителям туристического комплекса на восточном побережье страны.