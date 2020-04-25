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Министерство образования РК рассмотрит возможность поэтапного открытия школ

Write: 2020-04-27 17:12:02Update: 2020-04-27 17:15:17

Министерство образования РК рассмотрит возможность поэтапного открытия школ

Photo : YONHAP News

Правительство РК рассматривает возможность открытия общеобразовательных школ. Об этом заявил 27 апреля премьер-министр Чон Сэ Гюн, выступая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. По его словам, в начале мая министерство образования должно сообщить о процедуре и датах открытия школ. В первую очередь будет рассмотрена возможность открытия школ средней и старшей ступеней. Необходимо также учесть, что школам потребуется как минимум неделя на подготовку к очному началу семестра. Несмотря на то, что распространение вируса COVID-19 удаётся сдерживать, не всегда удаётся установить способ заражения. Чтобы избежать затяжного влияния пандемии, на прошлой неделе были предложены индивидуальные и групповые карантинные меры. Окончательный вариант мер будет представлен после сбора мнений общественности и их рассмотрения комитетом по карантину. 
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