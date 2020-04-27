Мун Чжэ Ин: Сеул будет продолжать «реалистичное и практическое» сотрудничество с Пхеньяном

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Сеул будет продолжать «реалистичное и практическое» сотрудничество с Пхеньяном, не дожидаясь улучшения внешних условий и возобновления переговоров о денуклеаризации между КНДР и США. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании со своими советниками. Юг и Север составляют единое жизненное пространство, которая послужит основой для движения к мирному обществу,- подчеркнул глава государства. Он добавил, что кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, может предоставить двум Кореям новую возможность для построения партнёрских отношений. Начиная с усилий в борьбе с коронавирусом, Юг и Север смогут работать вместе, чтобы справиться с инфекционными заболеваниями животных, стихийными бедствиями в приграничных районах и изменением климата,- добавил Мун Чжэ Ин. Он обещал максимально ускорить реализацию проекта реконструкции межкорейских железных дорог.