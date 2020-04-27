Голосование по дополнительному бюджету на чрезвычайные выплаты состоится в среду

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Правящие и оппозиционные силы договорились провести 29 апреля пленарное заседание Национального собрания, чтобы рассмотреть вопрос о втором дополнительном бюджете. Он будет направлен на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Помощь будет зависеть от количества членов семьи и составит максимум 1 млн вон (815 долларов) для домохозяйств из четырёх и более человек. Ранее в понедельник президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Чон Сэ Гюн договорились приложить все усилия, чтобы как можно скорее начать предоставление помощи. Первоначально правительство планировало предоставить выплаты 70% домохозяйств с доходами ниже средних, но впоследствии было принято решение помочь всем домохозяйствам. Дополнительный бюджет составит 14 трлн 300 млрд вон (11 млрд 600 млн долларов). Часть средств будут выделены из государственного бюджета этого года после оптимизации расходов, а часть - в результате выпуска государственных облигаций. Если законопроект будет утверждён, выплаты домохозяйствам начнутся в мае.