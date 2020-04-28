Потребительские настроения в РК – на рекордно низком уровне

Настроения южнокорейских потребителей оказались в апреле на самом низком уровне с декабря 2008 года. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, сводный индекс потребительских настроений составил 70,8 пункта, снизившись на 7,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель ниже ста пунктов означает преобладание пессимистических настроений. Индекс снижается с тех пор, как 20 января в РК было объявлено о первом подтверждённом случае COVID-19. Субиндекс, измеряющий отношение жителей страны к потреблению в будущем, составил 87 пунктов, снизившись за месяц на 6 пунктов. Это самый низкий уровень с июля 2008 года, когда начали собирать соответствующие данные. Субиндекс, измеряющий отношение людей к текущим экономическим условиям, составил 31 пункт, снизившись на 7 пунктов, в то время как субиндекс, измеряющий отношение к будущим экономическим условиям, снизился на 3 пункта до 59 пунктов. Оба показателя оказались самыми низкими с декабря 2008 года. Индексы рассчитаны по результатам опроса 2500 домохозяйств по всей стране, проведённого с 10 по 17 апреля.