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Экономика

Потребительские настроения в РК – на рекордно низком уровне

Write: 2020-04-28 10:40:56Update: 2020-04-28 10:43:08

Потребительские настроения в РК – на рекордно низком уровне

Настроения южнокорейских потребителей оказались в апреле на самом низком уровне с декабря 2008 года. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, сводный индекс потребительских настроений составил 70,8 пункта, снизившись на 7,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель ниже ста пунктов означает преобладание пессимистических настроений.   Индекс снижается с тех пор, как 20 января в РК было объявлено о первом подтверждённом случае COVID-19. Субиндекс, измеряющий отношение жителей страны к потреблению в будущем, составил 87 пунктов, снизившись за месяц на 6 пунктов. Это самый низкий уровень с июля 2008 года, когда начали собирать соответствующие данные. Субиндекс, измеряющий отношение людей к текущим экономическим условиям, составил 31 пункт, снизившись на 7 пунктов, в то время как субиндекс, измеряющий отношение к будущим экономическим условиям, снизился на 3 пункта до 59 пунктов. Оба показателя оказались самыми низкими с декабря 2008 года. Индексы рассчитаны по результатам опроса 2500 домохозяйств по всей стране, проведённого с 10 по 17 апреля. 
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