Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК остаётся на низком уровне

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За сутки 27 апреля в РК зарегистрированы 14 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с 20 января, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, по состоянию на полночь 27 апреля составило 10.752 человека. Таким образом, 10-й день подряд число новых инфекций не превышает 15-ти. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, три новых случая инфекции выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну, четыре – в Сеуле, три – в провинции Кёнгидо, два – в Тэгу, по одному – в Инчхоне и провинции Кёнсан-Пукто. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 244 человека, один человек умер за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 27 апреля выписаны 90 человек, а общее число выздоровевших - 8.854 человека. Таким образом, лечение в условиях стационара проходят в настоящее время 1.654 человека. Несмотря на положительную динамику снижения уровня заболеваемости, карантинные органы сохраняют бдительность в преддверии праздничных дней в конце апреля – начале мая.