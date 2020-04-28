В горах Непала обнаружено тело ещё одного южнокорейца

Photo : YONHAP News

27 апреля в горном массиве Аннапурна в Непале в ходе поисковых работ обнаружено тело ещё одного южнокорейца. Оно было занесено снегом, личность удалось установить по паспорту, находившемуся в кармане одежды. 25 апреля спасатели обнаружили тела двух южнокорейцев. 17 января шестеро сотрудников департамента образования провинции Чхунчхон-Намдо вместе с тремя непальскими проводниками совершали спуск по одной из горных долин, когда их застигла снежная лавина. Двоих южнокорейцев тогда удалось спасти, а четверо граждан РК и трое граждан Непала числились пропавшими без вести. Непальские спасатели приступили к поискам, но из-за глубокого снега и опасности повторного схода лавины поиски были временно приостановлены. К работам спасатели смогли приступить лишь после оттаивания снега. Тела двух проводников были обнаружены в конце февраля и 22 апреля. Таким образом, пока не обнаружены тела одного южнокорейца и одного непальца.