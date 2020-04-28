С момента выявления первого инфицированного COVID-19 прошло 100 дней

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100 дней назад, 20 января, в РК был выявлен первый инфицированный вирусом COVID-19. Спустя почти месяц, 18 февраля, был выявлен 31-й больной, которым оказалась прихожанка секты «Синчхончжи» в городе Тэгу. Она и стала источником массового заражения. Пик распространения вируса пришёлся на 29 февраля, когда за сутки выявили 909 заражённых. С тех пор количество новых больных постепенно начало сокращаться и сейчас колеблется в пределах 10-15 человек в сутки. Несмотря на то, что угроза массового распространения инфекции миновала, карантинные органы РК считают, что заболевание по-прежнему прогрессирует, так как в последнее время растёт количество случаев, когда не удаётся выявить источник заражения. Так, 9 апреля в уезде Ечхон-гун провинции Кёнсан-Пукто было выявлено 40 заражённых в возрасте от 3 до 80 лет, однако первичный источник их заражения выявить не удалось. В целом, за последние две недели количество новых больных сократилось более чем вдвое, однако диагностику по-прежнему усложняют случаи бессимптомного или лёгкого протекания болезни, а также случаи подтверждения заболеваний у лиц, находящихся в изоляции после зарубежных поездок. 27 апреля для нарушителей режима самоизоляции введены электронные наручные маячки.