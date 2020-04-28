Чехия разрешила въезд сотрудникам завода Hyundai Motors

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Правительство Чехии разрешило въезд 786 гражданам РК, работающим на заводе Hyundai Motors и предприятиях-субподрядчиках в Чехии. Такое решение было принято правительством Чехии 24 апреля. После объявления пандемии вируса COVID-19 это первый для Чехии случай выдачи разрешения на въезд иностранным сотрудникам. При въезде граждане РК должны будут иметь справку об отсутствии вируса COVID-19, а во время пребывания в стране должны ограничить контакты за исключением рабочих. Южнокорейские сотрудники отправятся в Чехию в мае чартерными рейсами. Работа завода Hyundai Motors в Чехии была приостановлена 23 марта, однако 14 апреля завод снова возобновил работу. Количество сотрудников завода составляет 3200 человек, а вместе с субподрядчиками - 20 тыс. человек. Основная продукция чешского завода для европейского рынка – автомобили марки Tucson. По словам представителей посольства РК в Чехии, разрешение на въезд сотрудников завода удалось получить благодаря тесному сотрудничеству между двумя странами.