Российский шорт-трекист Виктор Ан объявил о завершении карьеры

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Российский шорт-трекист корейского происхождения Виктор Ан (кор. имя Ан Хён Су) объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил 27 апреля президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. В сентябре 2018 г. Виктор Ан уже объявлял о завершении карьеры, однако позже, как сообщали информационные агентства, решил продолжить подготовку к Олимпийским играм 2022 г. в Пекине. Успешные выступления на Олимпийских играх начались для Виктора Ана с Олимпиады-2006 в Турине, на которой он участвовал в составе сборной РК. Трёхкратный золотой медалист Олимпиады уже тогда стал легендой шорт-трека, однако из-за разногласий внутри южнокорейской федерации и серьёзной травмы колена не смог попасть на зимнюю Олимпиаду-2010 в Ванкувере. В 2011 году спортсмен отказался от гражданства РК и принял российское гражданство. В 2014 году, выступая от России на Олимпийских играх в Сочи, Виктор Ан одержал триумфальную победу сразу в трёх соревнованиях. Своё седьмое олимпийское золото он готовился завоевать на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, однако не смог этого сделать из-за скандала с допингом вокруг российских спортсменов.