Национальное собрание РК проведёт голосование по дополнительному бюджету на чрезвычайные выплаты

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Национальное собрание РК проведёт 29 апреля пленарное заседание, начало которого запланировано на 21 час по местному времени. В повестке сессии – голосование по законопроекту о втором дополнительном бюджете в размере 7 трлн 600 млрд вон (6 млрд 200 млн долларов). Он будет направлен на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Если депутаты одобрят документ, то с середины мая начнутся выплаты, размер которых будет зависеть от состава семей. Максимальную помощь в размере 1 млн вон (815 долларов) получат домохозяйства, состоящие из четырёх человек и более. Первоначально правительство планировало предоставить выплаты 70% домохозяйств с доходами ниже средних, но впоследствии было принято решение помочь всем домохозяйствам.