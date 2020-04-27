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Политика

РК и США обсуждают программы межкорейского сотрудничества

Write: 2020-04-29 10:29:26Update: 2020-04-29 10:30:22

РК и США обсуждают программы межкорейского сотрудничества

Photo : YONHAP News

План межкорейского сотрудничества в сфере противодействия глобальной пандемии вируса COVID-19, предложенный президентом РК Мун Чжэ Ином, носит гуманитарный характер и не попадает под антисеверокорейские санкции. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель администрации южнокорейского президента. Он напомнил, что Сеул и Вашингтон проводят активные консультации по вопросам, касающимся реализации проекта соединения железных дорог Юга и Севера. Обсуждается также возможность индивидуальных поездок южнокорейских граждан в КНДР. Ранее сообщалось, что Сеулу удалось достичь понимания с администрацией Дональда Трампа по данным вопросам. Это рассматривается как частичное смягчение северокорейской политики Вашингтона. В настоящее время необходимо решить вопросы, касающиеся возможности ввоза на Север строительных материалов. 
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