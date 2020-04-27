28 апреля в РК выявлено 9 новых случаев COVID-19

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За сутки 28 апреля в РК выявлены 9 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с 20 января, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, по состоянию на полночь 29 апреля - 10.761 человек. Таким образом, 11-й день подряд число новых случаев инфекции не превышает 15-ти. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, по три новых случая инфекции выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну и в городе Тэгу, два – в провинции Кёнгидо, один – в провинции Чхунчхон-Намдо. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 246 человек, два человека умерли за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 28 апреля выписаны 68 человек, а общее число выздоровевших составило 8.992 человека. Несмотря на положительную динамику снижения уровня заболеваемости, карантинные органы сохраняют бдительность в преддверии праздничных дней в конце апреля – начале мая. 30 апреля в РК отмечается День рождения Будды, первого мая – День трудящихся, а пятого мая – День детей. Если после праздников удастся избежать нового роста заболеваемости, правительство примет решение о дальнейшем ослаблении режима социального дистанцирования.