Операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась в первом квартале на 3,4%

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Операционная прибыль компании Samsung Electronics увеличилась в первом квартале этого года на 3,43% в годовом исчислении, составив 6 трлн 447 млрд долларов или 5 млрд 296 млн долларов. Продажи выросли на 5,61% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 55 трлн 325 млрд вон или 45 млрд 449 млн долларов. Данный показатель на 7,6% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года ввиду снижения мирового спроса на дисплеи и бытовую электронику. Чистая прибыль компании сократилась в первом квартале на 3,15% в годовом исчислении, составив 4 трлн 884 млрд 900 вон или 726 млн 630 тыс долларов. Операционная прибыль Samsung Electronics в области полупроводников составила 3 трлн 990 млрд вон или 3 млрд 277 млн долларов. Это на 15,7% больше, чем в четвёртом квартале прошлого года, а на 3,2% меньше в годовом исчислении. По мнению экспертов, рост мирового спроса на полупроводники вызван тем, что из-за сокращения личных контактов в условиях пандемии вируса COVID-19 увеличились потребности в повышении мощности серверов и персональных компьютеров.