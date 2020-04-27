В РК продолжается сокращение производства и потребления

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В условиях распространения в РК вируса COVID-19 показатели в сферах промышленного производства и потребления продолжают ухудшаться. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, объём промышленного производства сократился в марте на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, объём производства в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях вырос на 4,6% по сравнению с февралём. Объем производства в сфере услуг снизился за тот же период на 4,4%. Это максимальное снижение с 2000 года. Рост производства в обрабатывающей отрасли обусловлен увеличением выпуска автомобилей на 45,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство полупроводников возросло на 15,5%. Пандемия вируса COVID-19 также повлияла на настроения потребителей, что привело к снижению розничных продаж на 1%. При этом продажи товаров длительного пользования, в частности, автомобилей, выросли на 14,7%, а товаров недлительного пользования, таких как косметика, упали на 11,9%.