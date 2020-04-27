Крупные компании сократили за последние 2 месяца более 10 тыс. рабочих мест

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В период с конца января до конца марта на фоне глобальной пандемии вируса COVID-19 крупные южнокорейские компании сократили более 10 тыс. рабочих мест. Такие данные представила в среду аналитическая компания CEO Score. Сообщается, что по состоянию на конец марта нынешнего года 492 из пятисот крупнейших компаний по объёму продаж имели 1 млн 644 тыс. 868 сотрудников, зарегистрированных в государственном пенсионном фонде. Это на 1.844 человека меньше, чем в конце января, когда началось распространение COVID-19. Между тем, за тот же период прошлого года крупные компании увеличили число рабочих мест на 3.443. Вспышка COVID-19 повлияла на деловую активность РК, поскольку меры социального дистанцирования привели к сокращению потребительских расходов. Самое крупное сокращение рабочих мест зафиксировано в розничной торговле - 4.080.