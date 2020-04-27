В РК продолжается тенденция к естественному сокращению населения

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В РК четвёртый месяц подряд наблюдается тенденция к сокращению населения. По данным Национального статистического управления, в феврале текущего года родились 22.854 младенца, что на 11,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сокращение рождаемости наблюдается с декабря 2015 года. В феврале число умерших составило 25.419 человек. Это на 10,9% больше, чем в феврале прошлого года. Специалисты связывают это прежде всего с увеличением на 5,2% числа жителей страны старше 65 лет. Таким образом, с ноября прошлого года наблюдается фактический отрицательный прирост населения, когда число умерших превышает число родившихся. Численность населения на прежнем уровне сохраняется лишь за счёт увеличения средней продолжительности жизни. Между тем, в феврале были зарегистрированы 19.104 брака, что на 5% больше, чем в прошлом году. За тот же период зарегистрированы 8.232 развода. Это на 0,3% больше в годовом исчислении.