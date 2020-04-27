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Аэропорты РК больше не являются зоной высокого риска заражения вирусом COVID-19

Write: 2020-04-29 11:54:32Update: 2020-04-29 11:58:39

Аэропорты РК больше не являются зоной высокого риска заражения вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) исключило южнокорейские аэропорты из своего списка зон с высоким риском заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщили 29 апреля в представительстве EASA и посольстве РК в Бельгии. Данный список составляется с учётом мнений государств-членов организации, а также на основе документов Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). С 13 марта список был обновлён девять раз. До 7 апреля все южнокорейские аэропорты были включены в зону высокого риска. Затем в нём остались только три аэропорта – Инчхон, Кимпхо и Тэгу. 21 апреля из него были исключены все южнокорейские аэропорты. В настоящее время в списке остаются 16 аэропортов США. Китай был полностью исключён из него 16 апреля. 
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