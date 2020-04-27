Министры обороны РК и Канады договорились сотрудничать в борьбе с вирусом COVID-19

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Министры обороны РК и Канады Чон Гён Ду и Харджит Сингх Саджан договорились сотрудничать в борьбе с вирусом COVID-19 и укрепить связи в сфере обороны. В ходе состоявшегося в среду телефонного разговора они поделились информацией об эпидемической ситуации в своих странах и принимаемых карантинных мерах. Чон Гён Ду отметил, что уже в самом начале распространения вируса южнокорейское правительство оперативно отреагировало на него на основе принципа открытости информации. Он рассказал о роли южнокорейских военных в борьбе с COVID-19. Министр обороны Канады высоко оценил усилия южнокорейского правительства по борьбе с пандемией, которые служат примером для мирового сообщества, и выразил благодарность минобороны РК за предоставленную информацию. Министры пообещали совместно работать над дальнейшей активизацией оборонного сотрудничества между двумя странами и взаимодействовать в борьбе с COVID-19, - говорится в сообщении минобороны РК.