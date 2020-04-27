В Сеуле улучшится предоставление услуг беспроводного интернета

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Точки доступа к бесплатной сети беспроводного интернета Wi-Fi 6, которые предоставляют услуги в четыре раза быстрее, чем нынешние сети, будут установлены в основных общественных местах. Быстрая и удобная связь станет доступна в парках, на традиционных рынках, автобусных остановках и станциях метро. Как сообщили в среду в мэрии Сеула, новейшая технология Wi-Fi защищена от рисков взлома и прослушивания благодаря усиленной безопасности. С 18 по 22 мая планируется провести контрольные тесты, чтобы изучить новый сервис Wi-Fi 6 и выбрать поставщика услуг. Данный проект реализуется в рамках плана городских властей по превращению Сеула в «умный город». В октябре прошлого года было решено выделить 102 млрд 700 млн вон или 84 млн долларов на создание к 2022 году сети интернета вещей.