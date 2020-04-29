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В Корее

В преддверии праздничных дней правительство РК принимает усиленные карантинные меры

Write: 2020-04-29 14:27:39Update: 2020-04-29 18:43:40

Photo : YONHAP News

Несмотря на положительную динамику снижения числа новых случаев заражения вирусом COVID-19, южнокорейские карантинные органы сохраняют бдительность в преддверии праздничных дней в конце апреля – начале мая. 30 апреля в РК отмечается День рождения Будды, первого мая – День трудящихся, а пятого мая – День детей.  Так, все основные туристические достопримечательности будут обеспечены средствами дезинфекции. Ужесточены меры контроля за туристами, посещающими остров Чечжудо. Начиная с 20 апреля, на остров не допускаются туристы с температурой выше 37,3 градуса. Ранее пороговый показатель составлял  37,5 градусов. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн распорядился в среду усилить карантинные меры в местах компактного проживания иммигрантов. Он поручил центральным и местным органам власти принять меры, чтобы обеспечить нелегальных иммигрантов масками и медицинскими услугами. Председатель правительства РК отметил, что в стране проживают около 380 тыс. нелегальных  иммигрантов. Если  после праздников удастся избежать нового роста заболеваемости, правительство может принять решение о дальнейшем ослаблении режима социального дистанцирования. 
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