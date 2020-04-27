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Корея: Юг-Север

Сестра нынешнего лидера КНДР может стать его преемником

Write: 2020-04-29 15:03:10Update: 2020-04-29 16:31:28

Сестра нынешнего лидера КНДР может стать его преемником

Photo : YONHAP News

Северокорейский лидер Ким Чон Ын может выбрать свою сестру Ким Ё Чжон официальным преемником. Об этом говорится в отчёте аналитического центра Национального собрания РК о недавнем заседании Верховного народного собрания КНДР. Её избрание кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК свидетельствует об усилении правящей династии Кимов. Ранее Ким Ё Чжон сделала ряд заявлений от имени руководства КНДР. Так, в начале марта она критиковала политику южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Затем именно она сообщила, что президент США Дональд Трамп направил письмо её брату. Как полагают эксперты, Ким Ё Чжон достаточно укрепила свой политический статус, чтобы влиять на межкорейские отношения и отношения Пхеньяна с Вашингтоном. Её фигура привлекает внимание в условиях, когда ничего не известно о состоянии здоровья Ким Чон Ына. Однако существуют определённые сложности с назначением Ким Ё Чжон преемником Ким Чон Ына, поскольку для этого необходимо проведение официальной процедуры с участием северокорейского лидера. 
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