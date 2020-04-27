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Экономика

Правительство РК оказывает помощь малому бизнесу

Write: 2020-04-29 15:15:13Update: 2020-04-29 17:22:12

Правительство РК оказывает помощь малому бизнесу

Photo : YONHAP News

В мае правительство РК выделит 10 трлн вон или 8 млрд 214 млн долларовв рамках второй программы чрезвычайной финансовой помощи малым предприятиям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Об этом заявил в среду вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на совещании глав ведомств экономического блока. Он напомнил, что глобальная экономика сталкивается с беспрецедентным кризисом и рецессией, поскольку пандемия потрясла глобальные цепочки поставок и потребление. COVID-19 начал наносить удар по реальным секторам экономики, сказал Хон Нам Ги. По словам вице-премьера, меры по социальному дистанцированию нанесли ущерб розничным продажам, а владельцы малых предприятий ощутили на себе основной удар последствий коронавируса. Очередная программа финансовой поддержки предусматривает предоставление малым предприятиям кредитов шестью коммерческими банками страны под 3-4% годовых. При этом льготный срок кредита, т.е. срок отсрочки платежей составит 2 года, а срок погашения кредита – 3 года. 
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