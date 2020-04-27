В результате пожара на складе в городе Ичхоне погибли по меньшей мере 38 человек

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По меньшей мере 38 человек погибли и не менее 10 человек получили ранения в результате пожара в помещении строящегося склада в городе Ичхоне провинции Кёнгидо в 80 километрах к юго-востоку от Сеула. Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 13:32, с огнём удалось справиться в 18:42 по местному времени. По словам пожарных, число жертв может увеличиться, так как местонахождение большинства из 78 человек, находившихся в здании в момент начала пожара, пока не установлено. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв полиуретана, горючего химического вещества, которое использовалось для изоляционных работ во время установки грузового лифта в подвале здания. По словам пожарных, огонь распространился очень быстро, и жертвы не могли эвакуироваться. Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание ответственным лицам приложить все усилия для проведения поисково-спасательной операции, мобилизовав все имеющиеся ресурсы.