Число случаев заражения вирусом COVID-19 внутри страны сократилось до нуля

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За сутки 29 апреля в РК зарегистрированы 4 новых случая заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с 20 января, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, по состоянию на полночь 30 апреля составило 10.765 человека. Все новые случаи инфекции связаны с въехавшими в страну из-за рубежа, а локальных заражений не было впервые с 15 февраля. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 29 апреля в РК умер один человек с подтверждённым вирусом COVID-19, а общее число умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 247 человек. Общий коэффициент смертности составляет 2,29%. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 29 апреля выписаны 137 человек, а общее число выздоровевших составило 9.059 человек. Цифры показывают, что вылечились почти 85% пациентов с COVID-19. По данным карантинных органов, не зарегистрировано ни одного случая заражения во время парламентских выборов 15 апреля, когда на участки для голосования пришли более 29 млн избирателей. Несмотря на положительную динамику снижения уровня заболеваемости, карантинные органы сохраняют бдительность в праздничные дни. 30 апреля в РК отмечается День рождения Будды, первого мая – День трудящихся, а пятого мая – День детей. Органы здравоохранения обратились к гражданам страны с просьбой соблюдать в праздничные дни те же меры предосторожности, что и в день выборов.