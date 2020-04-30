Национальное собрание РК утвердило дополнительный бюджет на чрезвычайные выплаты

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Национальное собрание РК утвердило законопроект о втором дополнительном бюджете в размере 12 трлн 200 млрд вон (10 млрд долларов). Он будет направлен на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Утверждённая сумма больше, чем 7 трлн 600 млрд вон (6 млрд 200 млн долларов), изначально запрошенные правительством. Правительство планировало предоставить выплаты 70% домохозяйств с доходами ниже средних, но впоследствии было принято решение помочь всем домохозяйствам. В голосовании по законопроекту, которое состоялось в 1 час ночи 30 апреля, приняли участие 206 законодателей. 185 из них поддержали законопроект, 6 голосовали против, 15 воздержались. Ожидается, что выплаты начнутся 13 мая. Домохозяйства из одного человека получат 400 тыс. вон (330 долларов), из двух человек – 600 тыс. вон (495 долларов), из трёх – 800 тыс. вон (660 долларов), из четырёх и более – 1 млн вон (815 долларов). Утверждён также отдельный законопроект, регулирующий расходование средств, которые будут собраны в случае отказа отдельных граждан от чрезвычайной помощи. Их планируется направить в фонд страхования занятости.