На месте пожара в городе Ичхоне провинции Кёнгидо продолжается поисково-спасательная операция

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Пожарные продолжили в четверг обследование сгоревшего накануне здания строящегося склада в городе Ичхоне провинции Кёнгидо. Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 13:32, с огнём удалось справиться только через пять часов. В здании обнаружены 38 тел погибших строителей. 10 человек удалось спасти, но по состоянию на утро 30 апреля восемь раненых находились в тяжёлом состоянии. Полиция, пожарная охрана и служба судебно-медицинской экспертизы ведут совместное расследование, чтобы установить точную причину пожара. Ведётся также работа по установлению личностей погибших. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв полиуретана, горючего химического вещества, которое использовалось для изоляционных работ во время установки грузового лифта на втором подземном этаже здания. Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание ответственным лицам приложить все усилия для проведения поисково-спасательной операции, мобилизовав все имеющиеся ресурсы.