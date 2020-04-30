Число новых случаев COVID-19 в РК остаётся на низком уровне

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За сутки 30 апреля в РК подтверждены девять новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом четыре случая выявлены на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 10.774 человека. Об этом сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Несмотря на положительную динамику снижения уровня заболеваемости, карантинные органы сохраняют бдительность в праздничные дни. Первого мая в РК отмечается День трудящихся, а пятого мая – День детей. Органы здравоохранения обратились к гражданам страны с просьбой соблюдать в праздничные дни режим социального дистанцирования. За сутки 30 апреля в РК умер один человек с подтверждённым вирусом COVID-19, а общее число умерших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 248 человек. Из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 30 апреля 13 человек, а общее число выздоровевших составило 9.072 человека. Таким образом, вылечились порядка 85% пациентов с COVID-19.