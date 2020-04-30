Генсек ООН высоко оценил успехи РК в борьбе с COVID-19 и изменением климата

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш дал высокую оценку успехам РК в борьбе с пандемией вируса COVID-19 и изменением климата. Выступая в среду на пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, Гутерриш сказал, что РК предоставляет «замечательный пример» того, как «эти две вещи могут быть объединены». Он отметил важность того, что 30 апреля в РК не было зафиксировано ни одного нового случая инфекции. Это произошло впервые с тех пор, как вирус был впервые обнаружен более двух месяцев назад. Данный факт подтверждает, что РК «чрезвычайно успешно» борется с COVID-19,- отметил глава ООН. Южнокорейское правительство разработало амбициозные планы восстановления экономики после пандемии вируса, включающие сокращение выбросов в атмосферу отходов угольных электростанций. Ликвидация вируса в сочетании с восстановлением экономики, дружественным окружающей среде, «является примером, которому должны следовать все»,- заявил Антонио Гутерриш.